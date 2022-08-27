「亞灣創新x新創大南方」展會活動，27日進入第二天，高雄經發局鎖定元宇宙及智慧醫療需求，舉辦「亞灣創新‧新創發光」商機共創媒合會，邀請30家新創，與美商Coinllectibles、義大視覺特效、智崴科技、敏盛醫療、智康創投、緯創醫學、亞太精準抗衰老醫學會等七家大廠及法人代表交流，並依據業別分組，進行商洽媒合，以大帶小共創商機。

高雄經發局長廖泰翔27日指出，高市府團隊積極引進台積電、默克、英特格等大廠，短短兩年，吸引投資超過5千億元，帶動產業結構面轉型，同時聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區、舉辦綠色科技新創大賽，配合自營的KO-IN、DAKUO新創基地提供輔導，媒合新創對接大廠及政策資源，盼透過「亞灣創新x新創大南方」及商媒會，促成更多以大帶小合作案例，加速高雄蛻變為智慧科技港都。

緯創醫學科技智能醫療資深經理林聖㛓表示，醫療與科技的結合為全球趨勢，各國醫療產業積極運用ICT、AI改善各項醫療服務，緯創近年也透過數位病理研發、建構台灣癌症治療的精準醫療平台及健康管理平台，跨足銀髮照護及慢性病照護產業，盼透過媒合商洽網羅更多以AI、數據及遠距解決方案，加速應用落地。

參與商媒會的高雄在地新創雄欣科技創辦人李佳欣指出，數據偵測是發展智慧醫療最重要的一環，雄欣針對老人照顧開發出「AI照護辨識服務系統」及「保命防跌系統」兩套系統，能在醫療試驗場域放置毫米波雷達後，搭配AI演算法獲取患者呼吸、心跳等生理訊號，第一時間掌握病徵，做出最佳醫護處理。

安永聯合會計師事務所審計營運長黃建澤會計師表示，安永是輔導國內新創登錄創櫃的領導者，為近一步強化新創生態系，今年更承接高雄經發局新創基地營運，促成多家新創廠商與企業合作，並針對ESG、元宇宙趨勢籌組綠能及元宇宙合作平台。期待透過商媒會集結國內外大型企業、新創、創投、加速器等各方力量，協助新創貼近產業需求，共創智慧科技產業應用商機。