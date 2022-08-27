［戴老師說天氣時間］同學們即將開學，未來一週有颱風假嗎？來解析。

午後對流雲系發展旺盛，今日台灣多地有劇烈降雨，台中甚至還下起了冰雹雨，而明（28）日天氣仍不穩定，氣象局表示，受到微弱北風影響，午後中南部雷陣雨強度較大，下周一水氣漸少，各地天氣轉為多雲，預估下周四有熱帶擾動生成，能否成颱還有變數。

氣象局指出，今晚起至明日受微弱北風影響，水氣增多，清晨西半部及東北部有短暫陣雨，白天東半部地區有局部陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地仍有雷陣雨，中南部有局部大雨。

氣象局指出，受微弱北風影響，明（28）日水氣增多，尤其中南部有大雨機率。（圖／擷取自氣象局官網）

明日白天各地溫度仍高，但受到北風影響，雲量增多，極端高溫發生機會降低，各地高溫約32到34度，不過氣象局仍針對花蓮、台東發布高溫警示，氣溫有機會飆升至36度。

氣象局發布高溫警示，明（28）日台東、花蓮恐有極端高溫。（圖／擷取自氣象局官網）

下周一至下周三(8/29-8/31)，水氣減少，各地天氣多雲，午後西半部及東半部山區有局部雷陣雨，清晨西半部亦有零星陣雨。

氣象局預報員林定宜表示，目前觀測下周四、下周五（9/1、9/2）琉球東方海面可能生成熱帶擾動，會帶來東北風，北部、東北部有局部陣雨，但其強度、位置及路徑仍有不確定性。

氣象主播戴立綱，在YouTube頻道「戴老師說天氣時間-我是戴立綱」的最新影片指出，下周五（9/2）台灣東邊海面可能會有熱帶系統發展，往北邊日本的方向移動，有機會形成颱風，不過戴立綱也說，預報模式是由電腦計算，實際對台灣的影響還要持續觀察。