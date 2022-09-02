工作人員對曾文水庫閘門緊急柴油引擎裝置進行檢查。（南水局提供／李俊淇台南傳真）

軒嵐諾颱風來襲，今（2）日上午8時許，中央氣象局發布海上颱風警報，其路徑影響台灣東部海域北上，外圍環流對南部仍有一定程度的影響，南水局表示，曾文水庫、阿公店水庫及牡丹水庫仍有相當多的蓄洪空間，將以蓄滿為目標。

南水局副局長王瑋表示，曾文水庫、阿公店水庫及牡丹水庫今日11時統計有效蓄水量分別為2億5023萬立方公尺（蓄水率49.11％）、453萬立方公尺（蓄水率29.65％）及1823萬立方公尺（蓄水率68.74％），三水庫仍有相當多的蓄洪空間，南水局將在水庫安全前提下，全力蓄水，並以蓄滿為目標。

南水局表示，各水庫土木設施、水工機械、監測、警報系統及備援電力設施安全檢查及測試工作等皆已完成並確認其運作正常。針對颱風可能造成水源濁度升高事件，已訂妥供水應變措施，除請自來水公司將清水及配水池等蓄滿外，並運用南化高屏聯通管、伏流水及水井等備援系統以穩定供水。