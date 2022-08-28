根據《財訊》報導，8月12日，誠品生活公告董事會通過對子公司誠品旅館事業現金增資兩億元，意外揭露誠品旅館事業「誠品行旅」每股淨值只剩下1.72元！也讓各界發現，誠品的隱憂不只賣場續約，飯店長年燒錢也是一大問題。

《財訊》報導指出，5月傳出誠品信義店房東統一集團明年恐不續租，6月再爆出誠品生活台北車站站前店，因為房東北市府無法繼續減租，也要提前解約。

此次為何替旅館事業直接增資？誠品回應：「因受疫情衝擊，影響誠品行旅近期營運持續虧損。但疫情至今可看到已漸入尾聲，虧損情形將會減緩，故此次採直接增資而未採減資彌補虧損之方案進行。」不過，攤開誠品歷年財報，誠品行旅從2015年3月正式營運至今，根本一路賠錢，導致這家資本額1.5億元的子公司，到今年上半年帳面價值已經轉為負2374.5萬元。

《財訊》分析，誠品生活3大事業群中，真正賺錢的只有餐飲事業。在內憂（旅館事業虧損）及外患（賣場續約困難）夾擊的窘境下，誠品生活要如何提振業績和重獲投資人關愛，在在都考驗誠品董事長吳旻潔的經營智慧。