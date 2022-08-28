國民黨新竹市長參選人林耕仁重視婦女政策，繼東區、北區、新女力之後，27日來到竹市內媽祖天后宮，成立首個新移民女性關懷協會後援會，也是林耕仁第4個婦女性質的後援會，喊出「新移民、新關懷！」口號，盼提供新移民婦女更完善的支持。

林耕仁27日在市議員陳治雄、吳青山、黃文政，議員參選人吳旭豐、何志勇陪同下，成立新移民女性關懷協會後援會，由鄭鈺瑛擔任榮譽理事長 ，廖耀鈴擔任理事長。

林耕仁指出，新竹屬於移居城市，約有1萬5000名移民，其中因婚姻來台的新住民女性約有8000人。他說新住民已經是城市多元發展的重要成員，而新二代擁有國際觀以及雙語能力，更是推升新竹連結國際社會的軟實力，市府必須給予更全面的支持。

林耕仁說，這陣子許多新住民朋友反映，過去2年因疫情衝擊，無法回鄉探親，非常思念在國外的家人，他聽了相當不捨，且新移民主要是負擔家中主要照顧工作，因語言與文化差異，適應生活比一般人更辛苦。

為了提供新移民更完善的支持，林耕仁說，未來市府必須重新盤點有關就業、家庭、照顧、社福等資源，積極協助新住民女性培養專長，讓她們面對生活更有自信與能力，感受台灣也是最溫暖的家。

林耕仁先前已提出新女力政策，包含強化婦女安全、做好家暴防治、弱勢女性支持培力、推動性別平權議題，以及消除性別偏見等，接下來也會在既有新女力政見上，掌握新住民婦女的適應情況與實際需求，以有限的資源，做最有效益的安排。