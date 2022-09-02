民進黨新竹市長參選人沈慧虹1日前往新竹市選委會登記，並批評對手台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安與國民黨新竹市長參選人林耕仁，過去在城市的進步上完全缺席，是為了選舉才空降。對此，高虹安怒嗆，一直以來都有關心新竹的大小事，這樣說的話，也問一下沈慧虹，「選舉才突然加入民進黨，那也代表你不關心民進黨嗎？」

新竹市長三角督局勢激烈，沈慧虹昨天批評對手高虹安和林耕仁都是為了選舉才空降新竹，自己住新竹已8年非空降；高虹安今出席亞太青年協會政治幕僚培訓營演講，會後受訪表示，從政之前因科技業相關常在新竹，對這個城市並不陌生，同時在擔任立委後，新竹服務處和黨部主委，都有在地方深耕。

高虹安強調，絕對不是空降，一直以來都有關心新竹大小事，話鋒一轉，高虹安也大酸，也問一下沈慧虹，選舉才突然加入民進黨，那也代表你不關心民進黨嗎？

她說，不能用這種很意識形態方式去批評對手，此外，沈慧虹一直自詡交通專業，但為什麼過了7年多執政後，在交通上，市民仍有7成的不滿意，市民給了他們7年多的機會，卻仍不滿意。

高虹安說，新竹交通與其說要進步，應該要做更大的改變，市民對於交通上的努力有看在眼裡，如果沈慧虹真的是交通專業，7年多執政團隊努力下，怎麼還有7成不滿意。