勞工局輔導婦女重返職場並兼顧工作生活平衡。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

有許多女性因結婚生子離開職場，但在目前這大缺工浪潮下，高雄市勞工局看到增加企業女性勞動力的可能性，今年已輔導超過350名二度就業婦女開啟職涯新人生。並預計從9月起，擴大結合產業資源，舉辦一系列就業促進課程與輔導措施，協助女力重返職場，也為缺工廠商填補人力。

大缺工浪潮下，對二度就業婦女是好機會，不過許多女性雖有心重回工作職場，但信心不足。為了協助二度就業婦女服務，也為企業開發勞動力，高雄市勞工局透過課程提供職場新知及產業趨勢外，也結合各項補助措施，協助二度就業婦女重返職場，在就服站或是等專案協助下，今年已輔導超過350名婦女開啟職涯新人生。

為了協助二度就業婦女服務，也為企業開發勞動力，訓練就業中心也從9月起將舉辦「重返職場-綻放女性柔性韌力」系列課程，透過課程讓女性求職者探索不同職場的工作樣貌，重新投入工作的同時，也能兼顧工作和生活間的平衡關係。

課程邀請到許多產業菁英擔任導師，呈現出3種不同類型的工作職場樣貌，包括有因疫情減緩出現急迫用人需求的餐飲服務業，邀請到餐飲業教育訓練管理師介紹餐飲業工作型態，課程結束也立即提供收銀員、廚工等30個職缺的媒合機會。

更邀請坐月子調理與滋補養生保健的優質女企業家分享如何整合業界顧問、營養師、中醫師與廚師共同建立「到府坐月子服務人員」訓練系統，並成功輔導許多二度就業婦女轉職並培育為專業居家月子管家的成功經驗；還有擁有在手作市場擺攤三年多經驗的木工文創者，分享如何投入手作產業的歷程與甘苦，以及擺攤的事前準備工作與經營策略。讓女性朋友們透過課程與輔導，擁有再就業的信心與實力。