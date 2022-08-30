大缺工浪潮下，高市勞工局看準企業將增加女性勞動力，今年已輔導逾350名二度就業婦女開啟職涯新人生，並預計自9月起，擴大結合產業資源，舉辦一系列就業促進課程與輔導措施，希望成為高雄市二度就業婦女堅強的後盾，協助女力重返職場，並為缺工廠商填補人力。

為了協助二度就業婦女服務，也為企業開發勞動力，勞工局訓練就業中心特別舉辦重返職場-綻放女性柔性韌力系列課程，透過課程讓女性求職者探索不同職場的工作樣貌，重新投入工作的同時，也能兼顧工作和生活間的平衡關係。

高雄市訓練就業中心楊茹憶主任指出，大缺工浪潮下，對二度就業婦女是好機會，除透過課程提供職場新知及產業趨勢外，也結合各項補助措施，協助二度就業婦女重返職場，今年已輔導逾350名婦女開啟職涯新人生，為性別平等和婦女賦權提供協助。

課程邀請到許多產業菁英擔任導師，並強調理論與實務的結合，藉由整合產業趨勢、求職引導，呈現出3種不同類型的工作職場樣貌，包括有因疫情減緩出現急迫用人需求的餐飲服務業，邀請到餐飲業教育訓練管理師介紹餐飲業工作型態，課程結束也立即提供收銀員、廚工等30個職缺的媒合機會。

也邀請坐月子調理與滋補養生保健的優質企業執行長分享她是如何整合業界顧問、營養師、中醫師與廚師共同建立「到府坐月子服務人員」訓練系統，並成功輔導許多二度就業婦女轉職並培育為專業居家月子管家的成功經驗；最後，對於想創業的女性，也能夠將興趣結合工作，當自己的老闆，邀請擁有在手作市場擺攤3年多經驗的木工文創者，分享如何投入手作產業的歷程與甘苦，以及擺攤的事前準備工作與經營策略，朝新目標邁進。(記者張雅雲/高雄報導)