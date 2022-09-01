Google Cloud宣布推出「雲端人才搖籃計畫」，首波與元智、東海及高雄科技大學3所大專院校共同推動雲端學程，目標3年內協助1500位學生取得國際認可的Google Cloud雲端基礎認證，並成為合作企業夥伴未來徵才的優先考量對象，為台灣產業注入人才活水。

Google Cloud「雲端人才搖籃計畫」將協助合作院校導入Google Cloud Platform應用平台，完善雲端教育環境，並提供豐富的課程資源，包括課程教材、教學簡報、測驗題庫、創新實驗課程及全球雲端認證計畫等，協助學生精進雲端專業知識並考取獲國際認可的證照。

此計畫將分兩階段進行，首階段將完成Google Cloud雲端運算基礎課程（GCCF）所有規畫及種子教師培訓，涵蓋大數據、AI與機器學習等重要應用領域。第二階段開辦正式學程，優先培育合作院校的大二學生，並同步進行CDL與ACE兩項同為全球認證的進階課程。

繼7月底與元智大學合作後，Google Cloud「雲端人才搖籃計畫」再宣布與中部的東海大學及南部的高雄科技大學合作，預計3年內培育共1500位人才，除均衡北、中、南各區的教學資源，也將透過產學合作媒合，為在地產業培育雲端人才、帶動地方發展。

凡參與Google Cloud「雲端人才搖籃計畫」並完成課程、通過測驗的學生，Google Cloud除提供國際認可的結業證照，並會將學生列入Google人才庫，成為未來Google Cloud與其合作夥伴徵才時的優先考慮對象。

同時，此項計畫將在明年納入Google「數位人才探索計畫」課程之一，開放更多人學習雲端運算基礎課程，也讓參與學生能透過「數位人才探索計畫」接觸到更多企業。未來將持續擴大合作院校範疇，除協助台灣打造智慧國家、數位島嶼，同時也培育更多雲端人才。

Google Cloud台灣總經理謝良承表示，數位力成為國家、企業競爭的關鍵因素，公司近年來將培育台灣數位人才視為重要任務，今年推出的「雲端人才搖籃計畫」將強化學生的雲端運算基礎知識，期待能更加完善台灣多元數位實力面向，達成人才、產業的雙贏效益。