民進黨新竹市長參選人沈慧虹5日表示，民眾黨參選人高虹安昨天批評新竹舊商圈的轉型需要新的靈魂，不應一昧複製貼上，這就顯現高虹安向來不做功課，不但提出的解方空洞、搞錯重點，還無視攤商與年輕人近年為舊商圈轉型所付出的努力。

沈慧虹表示，舊城區1平方公里古蹟多、美食多、巷弄間的特色景點多，「步行」才是最合適的旅遊方式。且舊城區已有城隍廟、東門市場、北門街、中正台等特色商圈，可以從白天一路享用到晚上，推動特色夜市，只是凸顯從台北來的高虹安，對舊城毫無感情、毫不了解。

她指出，大成街攤商過去2年串連推動「大成街復興運動」吸引不同客群，東門市場也在店家的用心經營下成為舊城區最熱鬧的美食、休憩集散地，中正台截至目前仍是新竹市日、韓服裝重要的集散地，但高虹安卻質疑，這是一昧複製貼上，做出「新的舊計畫」。

沈慧虹說，過去她在市政府期間，透過「步行城市」計畫，重新打造舒適的逛街廊帶，吸引遊客走進舊城，並在城隍廟周邊推動假日行人徒步區。

參選後的首波政策就是「舊城再起3支箭」，包括中正台的東門町造市計畫、青創勇氣金，及街區特色風貌計畫，盼能幫助有夢想的年輕朋友度過創業初期的辛苦。

有關東門町造市計畫，她會積極與國產署溝通、協調，在與攤商凝聚共識後，將中正台轉型為有商家，也有動漫、電玩、電競等主題創業基地的複合式空間；街區特色風貌計畫則是要補助特定街廓裝潢費用，循序漸進打造街區特色；青創勇氣金則是要補助青年創業者生活費，讓創業者無後顧之憂的打拚圓夢。

反觀高虹安，卻只透過1次性走讀活動、1篇臉書文章，就作為回應舊城復興議題的起手式。

沈慧虹強調，高虹安已經不是實習生，政府的工作不是批評這些努力的人，而是要成為他們的助力，解決創業初期的生活與店家裝修困難。