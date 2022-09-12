針對新竹市長參選人高虹安指稱新竹動物園內的鸚鵡等鳥類被不當飼養，新竹市政府12日下午澄清表示，動物園內的鸚鵡由專業獸醫師與保育員照養，每日檢查狀況並餵食新鮮蔬果及營養飼料，健康況狀良好，對有心人士持鸚鵡照片作不實指控，深感遺憾。

動物園說明，該隻鸚鵡是於2012年遭棄養，由民眾拾獲後送至動物園緊急救傷，當時鸚鵡脖子及胸腹部皆無毛、脫毛情形嚴重，後經獸醫師研判屬心理健康方面等問題，動物園秉持緊急救援照顧精神，長期提供該鸚鵡充足養護資源，目前鸚鵡復原情況良好。

市府強調，動物內舍為動物休息、用餐與照養區域，為保護動物、避免疫病傳染在園區傳播，並維持動物對內舍不受驚擾的基本安全感受，參考其他園所作法，動物內舍並不對外開放。

對於有心人士所言開放參觀云云，市府除了期盼尊重專業，也呼籲動保議題不要被拿來作為選舉手段。

新竹昆蟲館館長柯心平則表示，台灣鳥類救援協會理事長王俐婷之前在昆蟲館任職時，即因對負責的鸚鵡展場照顧不當，不但影響鸚鵡生態，也造成館方困擾，離職後還作出不實指控，他表達痛心遺憾。

此外，針對混養情事，新竹昆蟲館也澄清表示，將鸚鵡與爬蟲類混養，可增加動物行為豐富化與物種多樣化，增進鸚鵡行為豐富度及心理健康，在過去混養過程，館方皆詳細觀察紀錄，且有動物互動良好影片，目前國內的屏東野生動物收容中心與綠世界生態農場皆有將鸚鵡與爬蟲類混養實例。

市府同時指出，新竹市立動物園全年無休照顧動物，並與台北市立動物園及六福村動物園獸醫團隊交流與經驗分享，建立互相支援機制，提供動物最好的醫療照顧，目前鸚鵡亦無與其他動物混養。

動物園也表示，該園除照顧園內動物外，更針對受傷的野生動物提供緊急救援照顧，每年接獲民眾送至本園受傷野生動物鳥類約有20隻，在收容醫療及照護，待動物恢復健康後，再讓動物回歸大自然生活。