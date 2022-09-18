行政院長蘇貞昌8月曾前往南投縣埔里，聽取民進黨南投縣長候選人蔡培慧與埔里鎮長廖志城對「埔里共融公園」的規劃藍圖，而近日他們邀請了建築師、里長、學校教師、校長等一同討論，蔡更承諾若是當選，計畫在全縣設置10座共融公園。

蔡培慧於臉書說明，共融公園有4個重要的概念，分別是1.與水和自然做結合，不破壞原景為主；2.環保舒適材質符合孩童需求；3.與地方文史結合在一起；4.落實民主建議，與地方、與使用者共同規劃。

埔里百年的水源地，過去是阿公阿嬤遠足玩耍的地方，蔡培慧表示，自己與相關人士打算將這個停滯近半世紀的場所，重新融合公園概念，賦予它新的生命力，成為這世代孩子們的公園、阿公阿嬤散步的園區，以及民眾的運動場所。

「共融，就是與您與我與地方融合在一起。」蔡培慧強調，設置共融公園不用拆掉原有的歷史建築，也不會砍樹、不蓋罐頭塑膠遊樂設施，因為南投自然的美，就是陪伴孩子們長大最珍貴的資源。