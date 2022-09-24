參選竹北市長的林為洲對民進黨鄭朝方的炒地批評考慮提告，希望鄭朝方好好去了解，地方制度的權責。（羅浚濱攝）

民進黨竹北市長參選人鄭朝方，24日成立競選總部大咖雲集，有副總統賴清德、桃園市長鄭文燦及內政部長徐國勇等黨政人士助講力挺，鄭朝方以竹北市要「 炒地皮的市長」嗎？被指涉的國民黨林為洲也重力回擊，點燃竹北市長激烈戰火！

鄭朝方強調要以5個行動力和5個執行力，讓「竹北超進化」，話峰一轉指對手攻擊他沒有經驗，稱他有總統府參議擔任蔡英文總統幕僚的經驗，行政院政務顧問及民進黨發言人的經驗，在新竹縣沒有第2個人。

鄭朝方說，難道他（指林為竹洲）的口中的經驗是炒土地的經驗嗎？難道竹北市民要炒土地經驗的市長嗎？

鄭朝方批林為洲在竹北豎立「城市管理員」的看板及政見，都是林為洲擔任立委應該做的事，這麼多年來都沒有好好做，現在還好意思在竹北街頭豎立這些看板，他為竹北市民感到非常委曲，也非常諷刺。

林為洲指前立委黃國昌指涉他炒土地，他已經提告了，所謂炒土地是個不確定的概念，他會視鄭朝方說的內容考慮提告，提醒鄭朝方不要忘記，此案是其父鄭永金縣長任內依法核准的案子，沒有所謂的不法情事，所以「發言要謹慎」！

林為洲並說，三級政府各有分工，鄭朝方真的要去先了解清楚，竹北市長的工作主要是維護和管理，如市公所接管的道路和公園要負責管理和維護，縣府中央不可能幫忙做，立委更不可能。

林為洲指他豎立的「竹北周末超無聊」、「公園無法洗手」、「停車費還在用現金」等創意看板，提出的問題百分之百都是市公所的權責，竹北市長做為「城市管理員」，就是要把縣府做好移交給市公所的道路和公園等建設做好管理維護，希望鄭朝方好好去了解，地方制度的權責。