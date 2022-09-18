民進黨新竹市長參選人沈慧虹17日成立百工百業後援會，蔡英文總統、立委柯建銘都到場力挺，而前新竹市長林智堅更是1個多月以來首次公開出席選舉場合，力挺過去的副手沈慧虹。對於新竹棒球場爭議，林智堅舉出台積電的例子直呼「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」對此，國民黨台北市議員王鴻薇就在臉書上怒轟「林智堅把新竹人當傻子了嗎？」引發討論。

王鴻薇在臉書上直言「還敢下來啊！智堅，怎麼好意思自比台積電？」王鴻薇更接著說，林智堅躲了1個多月首次公開出席選舉場合，就是跟蔡英文一起力挺沈慧虹。不過王鴻薇話鋒一轉，「但是智堅出手，就知道有沒有，對於新竹棒球場爭議，林智堅舉出台積電的例子直呼『這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？』」。

這讓王鴻薇質疑，「林智堅怎麼好意思自比台積電？還當自己是護國神山，以台積電的產品良率換算，你新竹棒球場出的包，給台積電倒十次都不夠」，王鴻薇更猛轟「尤其你本身身為台大、中華雙認證的不良學生，你不是台積電，你就是這兩個學校的不良品」，王鴻薇更直言，「你的話應該要這麼說：『雖然台大、中華出了林智堅這樣的不良學生，但就像台積電這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品』」，最後王鴻薇更直指「林智堅新竹當初出包烙跑桃園，現在你還敢從桃園下來，把新竹人當傻子了嗎？」

此篇文章一發出，許多網友更是紛紛留言表示「臉皮厚到連核彈都打不穿，想當官想到發瘋了」、「睜眼說瞎話」、「真是語無倫次，神智不清」、「政治人物的臉皮都是防彈不足為奇」、「不良品又來了」、「不要臉，天下無敵」、「還嫌不夠丟臉嗎」。