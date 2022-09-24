前新竹市長林智堅因論文抄襲而遭台大、中華大學「雙殺」後，很多政治人物的學術論文也開始被檢視，成為選戰攻防焦點。資深媒體人韋安今(24)日在臉書直呼，民進黨為了捍衛林智堅的清白，整個黨都陷下去了，「論文門」成了綠營從上到下的死穴和魔咒。

隨著年底選戰進入倒數，越來越多參選人被捲入碩士或博士論文抄襲疑雲。民進黨新北市長參選人林佳龍23日接受電台專訪時，也針對新北市長侯友宜的博士學歷提出質疑，認為侯從警察大學學士直接攻讀博士學位，而且很短時間就完成學位，是非常奇怪的現象。

侯友宜選舉辦公室則回應，按照1999年教育部及警大規定，同等學力就可報考警大博士班，侯友宜皆按規定繳交送審資料，再經過7位口試委員的口試，符合一般博士班報考程序，口試、筆試警大都有紀錄。

對此，韋安在臉書諷刺表示，連林佳龍都來戰侯友宜學歷，「馬上踢鐵板」。他感嘆表示，為了捍衛林智堅的清白，整個民進黨都陷下去了，「論文門」成了綠營從上到下的死穴和魔咒。他也斷言，年底選舉，民進黨在台北、桃園、新竹這3市會選輸至少2個，甚至可能3個都輸掉。