新竹市長參選人高虹安12日舉行「動物園淪為地獄」記者會，揭發新竹市立動物園內有鸚鵡等鳥類疾病自殘、動物不當飼養等現況，卻屢遭前市長林智堅等踢皮球、置之不理，讓動保團體站出來提出沉重的控訴，並質疑這就是沈慧虹說的讓專業的來？

高虹安今天在台灣鳥類救援協會理事長王俐婷、市議員李國璋、議員參選人葉國文等人陪同下舉行記者會，與動保團體在會中大批新竹市在全國動保調查與接獲動物案件通報的處理情形，堪稱動物保護的全台末段班。

協會指稱，動物園鸚鵡等鳥類在新竹動物園管理失職下遭不當飼養，甚至還被委外廠商送到其他縣市，當協會和市府陳情時，公園處和產發處互踢皮球，連直接尋求前市長林智堅陳情也允諾處理，卻又被交辦到產發處，最終還是不管不問，要求市府給動物們應有的生存福利與對生命的尊重。

高虹安說，聽到協會提出新竹市動物鸚鵡混養造成空間不足或疾病自殘、挨餓還有在其肚中取出異物等慘況，向市府反應卻一再被踢皮球，她心情沉痛的表示，動物保護是進步城市的象徵，但新竹市卻成為動保末段班，她承諾如當選市長，將重視動保相關陳情，並對動物園定位明確，提供動物友善生存環境，而不只是有光鮮亮麗的外表。

她炮轟市府，指動物園2022年營運預算高達2369.7萬，但改造至今，不斷爆出各種問題，改建過程當時就被爆出在搬遷過程中害死21隻動物，還讓老虎在1坪的空間中繞圈圈的不人道狀況，開幕後不久也傳出紅毛猩猩和山羌混養霸凌事件，她當時也有關心過此事。

高虹安也承諾，她曾於立法院內獲頒動保優秀立委，她也呼籲所有關心動保的人，一起關切新竹動物園目前面對的難關，並承諾上任後，會要求新竹動物園全面重新檢討飼養動物的環境，同時也會積極來推動動保政策與動保教育，打造友善動物環境，以公開透明建立動物救援收容制度，和動物團體及專業人士充分溝通，讓新竹成為動保友善進步城市。