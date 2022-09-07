近年來極端氣候影響，台灣今年溫度也不斷飆升，近1個月沒有降雨；而新北市最重要的作物綠竹筍目前正值產季，卻深受無水之苦，而加入豬竹計畫的筍農鄭士魁，因有畜牧場排放水的澆灌，不但高枕無憂，綠竹筍產量高出3成，所產綠竹筍鮮嫩甜脆。

2021年新北市政府河川治理平台在農業局環保局主導下，媒合林口區許陳樹養豬畜牧場與五股區竹筍園進行「豬竹計畫」媒合，將畜牧場原來要排入溪流的排放水，以槽車載運送至觀音山筍園，轉化成資源進行再利用，除了補充氮肥外，適逢今年乾旱更顯得珍貴。

利用排放水澆灌的竹筍，每支平均都較未澆灌的增加2至3兩，竹葉生長狀況明顯更健康翠綠。(新北市農業局提供)

利用排放水澆灌的竹筍，每支平均都較未澆灌的增加2至3兩，竹葉生長狀況明顯更健康翠綠。(新北市農業局提供)

養豬畜牧場集中飼養，因沖洗豬舍排放水雖符合標準，但還是會造成溪流優氧化，為維護溪流品質及生態，新北市政府河川治理平台以「沼液沼渣農地肥分使用」政策為基礎，將澆灌農田的排放水以槽車運送至平日缺水的觀音山竹筍園區，建構「豬竹計畫」除了排放水中主要成分為氮、磷、鈉、鉀等元素提供肥分外，最重要能提供應穩定的水源。

筍農鄭士魁表示，今年6月開始因為穩定的排放水來源，避免氣候異常缺水造成減產或農損，同時減少肥料的用量，排放水澆灌的竹筍，每支平均都較未澆灌的增加2至3兩，竹葉生長狀況明顯更健康翠綠；因使用排放水，澆灌時也沒有任何異味，目前已經更有周邊10餘位筍農想加入，「豬竹計畫」對今年的產值增加將近3成以上。

因有畜牧場排放水的澆灌，筍農不但高枕無憂，綠竹筍產量高出3成，所產綠竹筍鮮嫩甜脆。(新北市農業局提供)

農業局簡任技正洪勝雄表示，豬竹計畫除了環保局特別編列經費補助槽車載用費用外，農業局也補助筍農在筍園設置10頓儲存水槽，一方面調節沼液澆灌量穩定供水，另一方面讓排放水充分發酵無異味，讓土壤增加有機質恢復生機，水資源也達到循環再生利用，在極端氣候乾旱全國農民苦不堪言下，成為全國最具前瞻的供水規畫。