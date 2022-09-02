學員上皮拉提斯課程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

步入高齡化社會，「高齡健康」被列為發展重點，輔英科技大學樂齡健康活力中心今日揭牌，以60歲以上健康、亞健康長者為對象，開辦烏克麗麗、皮拉提斯、巧敲槌球、太鼓達人、銀髮芭蕾、健康烘焙等18門課，希望銀髮族能在輔英找到第二春，也讓學生除學習專業技能外，具備社區樂齡活動規劃能力，盼達到相輔相成的加乘效應。

輔英科技大學樂齡健康活力中心於2日上午揭牌，由輔英科大校長林惠賢、台灣活力老化推展協會祕書長謝明原、林雅菁副校長、護理學院副院長陳淑銘、高齡及長期照護事業系主任程紋貞等人出席，並參觀學員上皮拉提斯、益智桌遊派對課程，學員輕鬆就能完成教師指定的動作，令人印象深刻。

林惠賢校長表示，該中心是由校方與慶寶勤勞基金會攜手合作，主要提供銀髮族多元樂齡健康活力課程，因應高齡化社會來臨，「高齡健康」列為發展重點，先後辦理樂齡大學和樂齡健康活力中心，盼達到相輔相成的加乘效應，善盡大學社會責任。

高齡全程照顧人才培育中心程紋貞說，該中心以60歲以上健康、亞健康長者為對象，上課時間周一至周五，課程分活力、腦力、體力、健康知識與社會參與等五大類，透過有系統的評估，針對銀髮族不同的健康狀態與需求，推薦相應的課程，如太極養生、初階烏克麗麗、皮拉提斯、巧敲槌球、太鼓達人、銀髮芭蕾、健康烘焙等18門課，都深受社區長輩喜愛。

護理學院副院長陳淑銘指出，銀髮族在輔英找到「第二春」，而高齡及長期照護事業系的學生除學習專業技能外，同時也培養具有社區樂齡活動規劃與帶領能力，達到「青銀共學」目標。