坤悅開發暑假期間舉辦「坤悅小畫家 彩繪幸福家」競賽活動，今天上午頒獎，場面熱鬧。(業者提供)

推動永續服務與社區營造，上櫃建商坤悅開發長期與住戶互動、開辦各種課程，今年暑假更舉辦「看見幸福 家的攝影」與「坤悅小畫家 彩繪幸福家」競賽活動，吸引400多人參賽，今天並於南屯「坤悅君睿」接待會館舉辦頒獎典禮暨成果展，場面熱鬧。

坤悅開發成立至今10年，住戶數達2250戶，該公司指出，為提供客戶完善售後服務，除提供每年居家定檢、72小時內從報修申請到完修查驗的服務；更從去年耶誕節開始，配合節慶規畫各類活動與美學課程等，營造住戶生活品質，且活絡家庭向心力。

從課程、活動向外延伸，坤悅開發今年暑假舉辦住戶限定活動，盼透過住戶、孩子的生活視角，串連起建築與家人間的互動、情感，透過攝影、繪畫的方式呈現，讓疫情生活增添樂趣，也吸引許多住戶報名，光是參賽作品就達400多件。

獲獎的作品今天在南屯「坤悅君睿」接待會館展出，從孩子們亮麗色彩的創作中，生動描繪出坤悅住戶在家中生活樣貌。業者指出，攝影與繪畫比賽共選出20個獎項，總獎金超過12萬元，坤悅開發特別頒發獎盃、獎狀，表達對得獎者的肯定。