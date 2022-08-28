大武崙綠能園區促進會力挺綠能產業園區開發，今遞交連署書希望政府加緊開發腳步。(曹婷婷攝)

台南市政府計畫在港墘農場開發綠能產業園區，引來砍樹質疑，民間也有號召守護森林的聲音。(曹婷婷攝)

台南市政府規畫開發綠能產業園區，將徵收台糖仁德港墘農場64公頃造林地，因主打綠能卻大舉砍樹惹議，開發案進度卡關，台南市大武崙綠能園區促進會理事長黃順記今天代表遞交1200位里民支持開發的連署書給市府，訴求「要環保也要發展」，希望市府兼顧環境生態及地方心聲，加緊開發腳步。

台南綠能產業園區基地位於台86線與國道一交通樞紐處，結合沙崙綠能科學城，將整合綠能技術研發、製造、生產，創造就業機會。該園區原計畫徵收台糖仁德港墘農場99公頃造林地，因整片造林地有2萬9000棵樹木，遭質疑砍樹毀生態，引起部分人士反彈，經發局後來縮小開發規模，開發面積降至64公頃，並承諾保留一半樹木，移植於同一塊基地。

大武崙綠能園區促進會今上午遞交連署書給經發局長陳凱凌，包括大潭、武東、崙頂、中洲、沙崙等在地里長及約200名居民，高舉「有綠能園區才有發展」、「讓青年返鄉就業」等標語，爭取園區早日開發，讓北漂子弟返鄉。立委王定宇、議員杜素吟、許又仁及歸仁區長魏文貴、仁德區長黃素美應邀出席。

黃順記說，綠能產業園區對於地方未來發展影響很大，在地里民都相當歡迎綠能產業園區到來，至於整片造林地也有1萬5000棵會原地移植，既然對居民沒影響，也沒有反對的理由，「希望不要因為少數人意見，影響開發案進度」。

許又仁針對2萬9000株樹木移植提議應由中央協商台糖出力，且該片經濟造林種植時過於密集，此次剛好可疏林，加上造林20年期限已屆，台糖也能把這些樹木作為經濟用途，也可降低市府開發成本。

陳凱凌針對砍樹疑慮強調，將透過移植保留台糖經濟造林、減少砍伐，同時也要求進駐廠商以低汙染產業別為主，因應該處地勢低窪，也將打造2座滯洪池。他說，綠能產業園區計畫經環評專案小組討論後，現正針對委員們所提意見修正，預訂9月前送環保署專案小組審查，通過環評後，下一步即可進行相關開發作業。