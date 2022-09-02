台灣水五金年產值超過600億元，彰化頂番婆地區就占8成以上台灣水五金年產值超過600億元，彰化頂番婆地區就占8成以上，鹿港鎮頂番婆新訂都市計畫已通過彰縣府都市計畫委員會審查，送內政部審議，核心區採公辦市地重劃方式開發，外圍採開發許可。（本報資料照片）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳2日現身選委會登記參選，發表三大競選主軸，包括「拚經濟」、「好生活」、「顧環境」，引來對手王惠美不滿，認為黃秀芳根本沒關心彰化，所提政策都是縣府目前所主打，其中「拼經濟」喊出要開發現有與創新園區，為產業帶來升級調整等，王惠美競選辦公室回嗆，南彰化現成的「二林精密機械園區」開發計畫卡中央2年多，三番兩次拜託都沒下文，呼籲「民進黨」對手別在漠不關心。

黃秀芳表示，彰化縣民最在意的就是「拚經濟」，這也是她上任後首要任務，將推動三個新興產業「風電零組件、AI機器人、電動車」，還要協助北彰「水五金」、南彰「CNC精密機械」兩大產業聚落轉型升級，達到實質拉高薪資的目標，有好薪資縣民才會有好心情。

對此王惠美競選辦公室則回應表示，認為委員可能太久沒有關心彰化，縣府這4年來積極推動電動車產業、偏鄉公共運輸、青年住宅、東螺溪整治、水五金產業園區等，況且南彰化現成的「二林精密機械園區」開發計畫委員難道不知道，王縣長三番兩次請多都被已讀不回，請民進黨對手不要不關心。

另外黃秀芳在登記時特地送上燈籠，象徵要黃秀芳找回彰化燈會，對此王辦也說，屏東縣大張旗鼓地爭取燈會，風光辦完以後換來的卻是53年來人口最低迷的時候，跌破80萬，更是淪為全台最低薪的縣市，而4年前接任縣長後，當時彰化縣政赤字，確實沒有舉債得空間，因此沒有選擇打腫臉充胖子，呼籲委員多關心彰化。