觀察者網引述德國《商報》報導，德國聯邦經濟部正計劃大幅收緊對德企對外投資擔保的有關規定。鑒於用於對中國大陸投資的擔保支出占比最高，此舉也被視為德國政府有意改變對華政策。近幾年來，德國政府一直敦促德企減少對中國市場的依賴。德國經濟部隨後證實，該部門目前確實正在對投資擔保規定展開研究。

這一消息在德國政府內部引發爭議。有政府高級官員質疑，許多德企在中國市場十分活躍，大幅收緊擔保規定或給企業帶來更多不確定性。企業界則反應激烈，代表在華德企的中國德國商會執行董事會成員則直言，經濟部的行為「將削弱德國經濟在全球競爭中的地位」。

據《商報》8月26日報導，多名德國政府高級官員在一份聲明中透露，經濟部希望大幅收緊政府對德企對外投資有關擔保以及規模的規定，並提出了具體方案，包括對每個企業和每個投資國家規定擔保金額的上限。

為支持本國企業國際化經營，德國政府於1993年制定《對外投資擔保條例》，對需要扶持的德企境外直接投資提供風險擔保。根據規定，因所在國政治事件或政策措施造成的投資及其收益損失，均屬德政府投資擔保範圍。一般情況下，損害發生時，接受擔保企業可以和政府按照分攤比例原則共同承擔投資損失。

由於企業可以在期滿後申請延長擔保期限，因此若德國經濟部改變擔保規定，不僅會影響新的投資擔保，還會影響現有的投資擔保。

官方數據稱顯示，目前，聯邦政府已向德企發放了291億歐元的擔保金，其中113億歐元的擔保所在國為中國。《商報》認為，在地緣政治緊張加劇之際，德國企業對中國市場的依賴日益加深，此舉意味著德國政府有意改變對華政策。

報導稱，德國經濟部的計劃遠遠超過修改擔保規定。德國經濟部長哈貝克還計劃創建一種工具，希望可以像美國政府那樣，對德資在海外活動有權進行控制。

26日稍晚時候，德國經濟部向《商報》證實，該部門目前確實正在對投資擔保規定展開研究。一名發言人稱：「我們正與聯邦政府討論此事，特別是考慮到（對外投資擔保）更廣泛的多元化。」

德國聯邦總理府和聯邦財政部對上述計劃持懷疑態度。其中一名政府官員表示：「我們正處於能源危機之中。我們應該仔細考慮，採取這樣的措施是否會引發更多的不確定性。」

德國自由民主黨經濟政策發言人胡本（Reinhard Houben）贊同德企需減少對中國市場的依賴，但同時提醒，這並不意味著完全限制政府對德企對外投資的擔保。德國基民盟經濟政策發言人表示，「很明顯，許多德國企業在中國市場十分活躍」，鑒於目前的經濟形勢，企業需要政府做出安全的、可行的規劃。

德國企業界則發出警告，指出聯邦經濟部的計劃將對德企的對外投資和經營造成負面影響。中國德國商會執行董事會成員希爾德布蘭（Jens Hildebrandt）直言，若政府收緊對外投資擔保和「赫爾梅斯擔保」，「將削弱德國經濟在全球競爭中的地位」。

為使本國企業在出口貿易中規避和降低可能遭遇的因政治或經濟方面因素所造成的支付風險，德政府推出「赫爾梅斯擔保」，向德國企業提供國家出口信用風險擔保，主要適用於對所謂高風險國家的出口。

值得注意的是，早在梅克爾政府時期，德國政府便一直敦促德企減少對中國市場的依賴。《商報》稱，近幾個月來，現任德國政府向嚴重依賴中國市場的德國企業「發出明確信號」。

報導舉例，今年5月，德國經濟部以新疆「強迫勞動」和「大規模拘禁」為名，決定不為一家德國公司在中國的項目提供擔保。有消息稱，這家公司就是大眾汽車（Volkswagen，福斯汽車），該公司與中國合資企業上汽集團在烏魯木齊設有工廠。大眾汽車隨後證實此事，並表示將繼續保持新疆工廠生產運營。

6月30日，大眾汽車首席執行官迪斯（Herbert Diess）接受德媒採訪時強調，在德國，人們嚴重低估了中國給德國繁榮帶來的貢獻。他指出，如果與中國脫鈎，德國的情況「看起來將完全不同」，經濟增長、繁榮和就業機會都會受到影響。