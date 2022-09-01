俄羅斯斷供天然氣導致歐洲陷入能源危機，The Telegraph引述Rystad Energy統計數據指出，歐元區8月通膨率年增幅高達9.1%，創下1997年開始有紀錄以來新高。值得注意的是，不少德國工廠因為能源成本失控開始陸續關閉，德國經濟部長Robert Habeck認為這是重大警訊。

因為天然氣價格持續飆漲，歐洲8月電費創下歷史新高，歐洲各國過去一週電費加速上漲，其中義大利是第一個單月即期平均電費飆破500歐元/MWh的國家。歐洲最大經濟體德國也很慘，報導指出，德國各地工廠因為能源成本高漲無法負荷而陸續關閉。

德國經濟部長Robert Habeck說，當地工業生產商為減少天然氣消耗量，一直設法轉換至可再生能源以降低產出，如今部分工廠直接停產，這是重大警訊。

嚴重依賴俄國天然氣的德國能源巨頭Uniper也面臨危機，目前正在向德國國有銀行KfW尋求增加40億歐元（約新台幣1200億）的信貸額度，來解決當前的資金危機，此前才傳出Uniper半年以來已經出現高達126億美元（約新台幣3800億）的虧損，是德國企業史上最高的損失金額。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將從8月31日起到9月2日停止北溪一號對德國的天然氣供給，加劇了歐洲能源短缺問題，也引發歐洲領袖擔憂，俄羅斯總統普丁恐怕不會恢復供氣。