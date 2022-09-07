匈牙利科技部長Laszlo Palkovics在周二表示，匈牙利在2030年前將投資160億歐元，提振電力生產和儲存的能量，並藉此降低對俄羅斯進口能源的依賴。

在戰爭爆發前，根據匈牙利與俄羅斯在2021年簽訂的長期協議，匈牙利每年透過保加利亞和塞爾維亞獲得俄國35億立方米的天然氣，另外也透過奧地利的管線獲得10億立方米。而該與俄羅斯天然氣工業(Gazprom)簽訂的協定長達15年。

匈牙利政府在七月取消了家戶使用的能源價格上限；Palkovics認為將會引導零售天然氣消耗量的下降。

科技部長也說，到2024年太陽能裝機容量將達到8吉瓦(GW)，產業部門在2030年前將出現額外的裝機需求，屆時需要對電網和儲能能力作進一步投資。

匈牙利政府將在10月公布更多規劃細節。部長說，目前電網和太陽能發電場附近的儲能設備沒有達到應有水準。

另外，一個規劃中的擴展計畫，可能將匈牙利的Paks核電廠現有核能設施壽命再延長20年。