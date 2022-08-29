俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲能源危機加劇，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，2022年已過大半，今年除了俄烏戰爭造成的經濟危機，歐洲面臨的衝擊可能也是歷史之最，像是德國正面臨俄羅斯天然氣斷供的寒冬危機，受到的衝擊可能最大，他示警因為戰爭加上極端氣候「歐洲已成世界經濟最大的破口」。

謝金河表示，戰爭帶給歐洲十分巨大的衝擊，更可怕的是，極端變化的氣候，歐洲現在像是一個大火爐，很多國家都陷在40度以上的高溫下，歐洲多數國家都保留數百年老建築，多數建築物都沒有冷氣，民眾只能湧入河中泡水，現在更可怕的是河川也乾涸，從萊茵河到多瑙河，因為水位驟降，二戰時期納粹戰艦殘骸都露出水面，他強調，河川乾涸不只影響河運，也影響植物的生產，西班牙的橄欖油至少減產三成以上。

「戰爭加上極端氣候，歐洲經濟每況愈下」謝金河以正在選首相的英國為例，花旗預測CPI（美國消費者物價指數）衝到18.6%，這是一個驚人的數字，值得注意的是，整個歐洲都陷在高通膨壓力下，歐洲央行（ECB）必須加大升息力道，歐洲經濟體質本來就脆弱，這回更加雪上加霜，影響所及是歐元、英鎊跌跌不休，歐元近期最低到0.99，英鎊到1.171，歐元、英鎊跌，也造成美元的一枝獨秀，美元指數又衝上109，美元大漲，股價下跌壓力加大。

謝金河文末強調，今年冬天德國受到的衝擊可能最大，分析過去德國靠俄羅斯的油、天然氣，又有東歐相對廉價的勞工，還有中國大市場，讓德國成為歐洲經濟強國，如今這些有利因素都反轉，壓力也與日俱增，他認為「今年歐洲恐怕會是全球經濟最大的破口」。