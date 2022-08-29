大陸在岸人民幣對美元匯率29日開盤下挫逾270點，隨後持續走低，跌破6.90大關，同時離岸人民幣兌美元也走低，連續跌破6.90 、6.91、6.92三道關口，截至上午10點半，在岸、離岸人民幣兌美元匯價各報出6.9176與6.9226價位。

同時中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元中間價29日報在6.8698，調貶212個基點，來到2020年8月28日以來最低。前一交易日中間價報6.8486。

根據《上海證券報》引述中金公司研究院外匯專家李劉陽表示，在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會後，本周市場重點關注美國的就業和歐元區的通膨數據，這些經濟數據將分別對美聯準會和歐洲央行的下一步政策預期做出指引。在資料公佈前，市場還將跟蹤歐元區能源價格的變化和天然氣供需的相關消息。

李劉陽表示，短期內，美聯準會或仍將維持偏鷹取向，而歐洲經濟預期或將繼續受到能源供給缺口的擾動，預計美元或將繼續維持強勢。