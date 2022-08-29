隨著8月接近尾聲，代表著夏季即將結束，華爾街股市將自周四起迎來「9月魔咒」的考驗，雖然以往經驗告訴我們所謂的「魔咒」未必每次驗應、也未必影響全年表現，但投資人仍需留意一些徵兆和跡象以策安全。

●9月魔咒

根據投資研究公司CFRA提供的數據，自1945年以來，9月就一直是標普500指數表現最差的一個月，該月上漲的機率只有44%，在所有月份中敬陪末座。該指數在9月的平均下跌0.6%，在所有月份中表現最差。

2021年9月道瓊指數月線重挫4.3%、標普500指數單月下跌4.8%，雙雙創下自2011年以來最淒慘的9月表現，當時聯準會即將縮減量化寬鬆（QE）、經濟增長可能放緩、通膨持續升溫、供應鏈瓶頸揮之不去、全球能源供應緊缺、恒大危機，以及中國整改產業等利空消息令市場信心大受打擊。

道瓊指數和標普500指數在去年和2020年9月都大跌，但美股在這兩年仍以大紅盤做收。2021年道瓊指數全年收漲19%，標普500指數全年漲27%，期間內有70次改寫歷史高點、有四分之一以上的交易日創下歷史收盤新高。那斯達克指數全年漲21%。

2020年美股封關時，道瓊指數年線漲7.2%，標普500指數全年漲16.3%，那斯達克指數全年更飆漲了43.6%，創下自2009年以來最大年度漲幅。

且縱然美股有「9 月魔咒」存在，但也絕非9月行情都以悲情結束。在這場大流行病爆發前3年，美股每一年9月都收高。

分析師表示，不要以過去的表現來判定未來的結果，投資人應該要關注基本面，而非日曆上來到了幾月。企業財報、經濟情勢和聯準會的利率政策對股市的影響遠大於現在是幾月份。

今年9月值得留意之處如下：

首先，今年正逢美國國會中期選舉。根據投資工具The Stock Trader's Almanac提供的數據，自1950年以來，在過去18個中期選舉前的9月份，就有11個9月道瓊斯指數收黑。

聯準會下一次的貨幣政策會議將於9月20、21日召開。聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上明白表示，美國央行激進升息的立場近期內不會轉向，美國家庭和企業將不得不忍受一些「痛苦」。為了抑制高漲的通膨，央行將不計一切代價把利率提高到必要的水準。此番發言意味著美國利率將走高、失業率將攀升，而經濟增長將放緩。

接下來有幾份重要的經濟數據，如周五發布備受關注的非農就業報告、9月13日發布8月通膨率，將為投資人提供更多有關於美國就業市場體質以及通膨壓力是否正在減弱的線索。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為8.5%，較6月的年增9.1%放緩，而7月非農就業人口新增52.8萬人，遠遠超出市場預期，再加上失業率跌至3.5%的疫前水準，大大緩解了該國通膨尚未到頂及經濟陷入衰退的擔憂。

根據路透社所做的預測調查，受訪經濟學家預估美國8月非農就業將新增28.5萬個，失業率保持在3.5%。惟現在就業數據符合預期或甚至優於預期，對市場而言都成為喜憂參半的消息，美國經濟與就業仍然強韌固然是好消息，但這表示聯準會將更有理由維持激進立場。

就業報告中的薪資增長數據亦是市場關注焦點，任何薪資放緩的跡象，都可能被投資人正面解讀為通膨正持續釋壓的證據。

經濟學家預估8月薪資較7月小幅增長，而年增率估將達到5.3%，略高於7月年增5.22%。薪資增長小幅升高或許不會拉響警鈴，不過聯準會和投資人都不樂見薪資大漲。正如聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾央行年會上所言：「若無法恢復價格穩定，則經濟將迎來更大的痛苦」。

此外，美國國會也將在勞動節（9月5日）後結束休會重返議堂，後續動作也可能影響市場表現。