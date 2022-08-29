外交部提供

台灣、美國及聖露西亞本月26日在聖露西亞聯合舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊。邀請我國在拉美及加海地區的友邦官員及專家赴露國研習交流，未來將協助拉丁美洲及加勒比海地區在後疫情時期提升婦女就業與創業競爭力。

此次活動由外交部、美國在台協會（AIT）及日本台灣交流協會（JTEA）共同主辦，在聖露西亞以「邁向更包容與性別平等復甦：強化後疫情時代婦女賦權」為主題，聚焦疫後復甦時期促進女性賦權環境的政策建議，並分享台、美及其他理念相近國家與國際組織推動婦女賦權計畫的成果。

外交部表示，工作坊開幕式由我國駐聖露西亞大使陳家彥、美國駐巴貝多及東加勒比海大使塔亞拉提拉及聖露西亞總理皮耶共同主持，美國國務院主管西半球事務的副助理國務卿漢萳及露國內政部長波優也出席發表專題演講。

活動計有來自台灣等12國及「東加勒比海部分信用保證公司」（ECPCGC）的講者實體或線上與會，現場包括我國友邦學員、各國駐聖露西亞的使節、國際組織及露國官員等共百餘人參加實體活動，並有近800人經由網路直播連線參與討論。

外交部表示，GCTF自2015年6月1日由台、美合作成立至今，已針對區域國家共同關切且台灣具備專業優勢的全球性議題進行討論；在台灣及海外已舉辦49場次研習活動，參與學員累計來自全球100個國家、超過4500人次。

近年日本及澳洲相繼加入GCTF成為正式夥伴，參與合辦個別活動的理念相近國家也不斷增加，自去年起GCTF更以加盟模式移師海外舉辦研習活動，將GCTF協助能力建構的觸角延伸至歐洲、加勒比海、非洲及南亞等更多需要合作的角落。