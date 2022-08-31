新北市近年鼓勵婦女就業及二度就業，設有新北市婦女與中高齡者續航中心，開辦各類職業訓練課程，但新北市議員鄭宇恩昨(30)日在議會質詢指出，日前接獲一位單親媽媽陳情，因為職訓課程正逢暑假，孩子無人照顧，職訓中心也規定不能帶孩子前往培訓，險些失去職訓機會；鄭宇恩認為，勞工局與社會局應妥善規劃，協助想重返職場的婦女，在職訓過程或初就業的過程減輕照顧的壓力。

鄭宇恩指出，但凡有能夠提供特殊境遇家庭在參與職訓過程中有臨時托兒服務、職訓托兒補助等方式，都有機會能幫助想重返職場的婦女，可以無後顧之憂的參與職訓、回到就業市場，新北職訓中心在這一部分仍有相當大改進的空間。

鄭宇恩表示，新北市目前僅有「弱勢家庭兒童臨時托育補助」，僅提供托嬰中心或居家托育人員每小時100至120元補助，每月最高補助40小時，但實際上若以為期20天的職訓課程來計算，光是托育費用將高達近3萬元，但市府補助最高卻僅有4800元，對這些補助對象而言，根本是杯水車薪。

鄭宇恩舉例，台北市針對參加職訓的民眾，若有12歲以下子女托於雙北立案的托兒所、幼兒園、課後安親機構，或是有65歲以上父母，安置在雙北立案的護理之家、托老機構、居家照顧者都可以檢具提出申請，每人每月最高8000元的補助，台北市甚至也規劃有活動臨時托育服務，讓各機關辦理活動時，能提供12歲以下兒童臨時托育的需求，這都是新北可以參考研議的方向。

鄭宇恩強調，替這些想重返職場的婦女減輕家庭照顧的壓力，並得以順利且穩定就業、減輕經濟負擔，需要社會局和勞工局共同來努力；對此勞工局長陳瑞嘉表示，將偕同社會局研議，一個月內提出精進方案。