馬姓男子開設水產品製造公司，2014年遭查獲以工業用「液鹼」浸泡處理海參、再供貨給高雄多家知名餐廳，獲利至少1500萬元。一審認定馬男行為時「加工助劑」標準尚未訂定、判無罪。二審逆轉，馬男違反《食安法》遭判1年、公司罰100萬元。上訴至更一審，高雄高分院認為馬男行為屬「誤用」，改判6月、可易科罰金、緩刑2年，可上訴。

馬男是水產品公司負責人，平時將海參、魚皮等水產品處理再製，轉賣給高雄大八、寒軒等知名大型餐廳獲利。2015年馬男遭人踢爆，違法用工業「液鹼45％」浸泡處理海參。

檢調查出，馬男自2014年3月起至隔年9月止，特地以兩家公司名義、向食品公司購入270公斤台塑生產的工業用「液鹼45％」，先指示不知情的多名員工用冰醋酸、清水清洗、浸泡海參24小時，加入液鹼浸泡以增加賣相。浸泡後再用RO水浸泡3天，放入熱水中煮軟，接續浸泡於蘇打粉水中，2周後出售給餐廳，不法獲利至少1500萬元。

馬男坦承用液鹼處理海參，但強調液鹼屬食品級，更是加工助劑，並沒有違反食安法。

一審橋頭地院依據鑑定認為，液鹼非食品添加物，且馬男行為時、加工助劑衛生標準尚未訂定，不適用食安法規定，自屬行為不罰，判馬男及其公司無罪。二審高雄高分院卻認為，液鹼屬於食品添加物，馬男的公司沒有食品添加許可證，逆轉改判馬男有罪，公司要賠償100萬元。

更一審認為，馬男將化學藥劑當作食品添加物使用，行為明顯有過失，但檢調無法證明海參有殘留液鹼，加上馬男犯行屬「誤用」，犯行輕微，最後改判6月、可易科罰金、緩刑2年，全案仍可上訴。