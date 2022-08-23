嘉義大學水生生物學系獲農業委員會412萬7827元經費補助，預計年底將完成嘉大智能養殖展示中心設置，未來將結合校內智慧農業戰情中心大數據資料，研發更符合養殖環境監測與技術的智能養殖設施，協助漁民改善養殖環境，透過智慧化放養提升水產品質。

嘉大水生生物科學系副教授陳哲俊表示，智能養殖中心內的智慧水產養殖系統是利用物聯網系統管理平台，建構出養殖池管理、數據彙整呈現、系統化智慧管控、專家系統建立及優化養殖管理等4個模組模塊。

陳哲俊說，可監測水溫、鹽度、溶解氧、氧化還原電位和pH值的傳感器，透過物聯網技術，將自動蒐集、紀錄各場域養殖環境及水質數據，即時監控，並以圖表模式呈現，未來可減少管理作業時間，降低人工需求，有效提高養殖產量、產值，甚至降低意外發生。

嘉大水生生物科學系主任陳淑美提到，AI智能管理是透過各種人工智慧檢測裝置監測環境與生物狀況，可解決目前水產養殖人力減少與老化問題，及時提供養殖池現況與精準投餵，讓漁民即時接收現場資訊、適時進行水質或生物處理、減少飼料浪費節省開支。

嘉大校長林翰謙表示，雲嘉南是台灣重要水產養殖生產區，養殖產量佔全台總產量65％以上，而嘉大地處雲嘉南中樞，水生生物學系秉持專業協助雲嘉南養殖業發展責無旁貸，包括水產品溯源管理制度推廣及輔導、各類水產品產業調查、文蛤養殖環境科學化管理技術建立等，近幾年更與雲林縣政府合作，執行漁電共生輔導與規畫，為農業地方創生盡心力。

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