嘉義市今天新增1097例確診案例，首次破千，而截至6日為止，有1萬4079名5至未滿12歲兒童接種疫苗，接種率80.8％，今天還有嘉大附小300多名學童接種疫苗，市長黃敏惠到場關心孩子接種疫苗的情形。
市府表示，嘉義市7日新增1097例確診案，其中12歲以下133例、12至64歲805例、65歲以上159例，而目前輕症居家照護人數5609人、居隔5464人、解隔902人。
市府表示，5至未滿12歲兒童到校園接種疫苗，截至6日共完成19所國小、共5605人，接種狀況良好，全市目前已有1萬4079名兒童完成接種，接種率80.8％。
市府表示，7日至24日將巡迴23所國高中學校為學生追加第3劑疫苗，已間隔5個月且尚未接種第3劑的學生可選擇「入校接種」或「自行至院所接種」。
嘉大附小300多名學童今天下午到校集中接種，市長黃敏惠、嘉大附小校長陳明聰、嘉大校長林翰謙及部立嘉義醫院院長黃元德等人到場關心，贈送「小冰寶」給接種學生緩解施打後的不適感，還送「小黃卡」套，方便學童收納健保卡及接種疫苗黃卡。
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