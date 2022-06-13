長照等住宿型機構是新冠肺炎染疫高風險場所，中央流行疫情指揮中心今天宣布，6月中旬至7月31日將提供定期公費快篩，住民每周定期快篩2次，工作人員每周定期快篩至少1次，如有篩出陽性個案，由專責醫療院所利用視訊診療立即投藥。

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，今天上午已和地方政府開會討論，並結合衛政、社政等單位，決定從6月中旬開始至7月31日止，提供住宿型機構公費快篩，供住民和工作人員定期快篩，但3個月內曾確診者除外。

陳宗彥說明，住民方面，每周定期快篩2次，如為2到18歲兒童則每周一次，未滿2歲者免篩；工作人員方面，每周定期快篩至少1次，有症狀時也需要進行快篩。如住宿型機構篩出陽性個案，由專責醫療院所利用視訊診療，並立即投藥。

根據衛福部定義，住宿型機構指一般護理之家、精神護理之家、產後護理之家、住宿式精神復健機構、長期照顧機構（機構住宿式及團體家屋）、老人福利機構、身心障礙福利機構、兒童及少年安置及教養機構、榮譽國民之家等機構。