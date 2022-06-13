屏東縣13日新增1924例本土確診個案，因應暑假到來，屏東縣政府訂於15日下午開始至17日進入國小校園，為6-11歲學童施打第2劑莫德納，符合資格約1萬2971人，今開始發放家長同意書。

另外，5-11歲輝瑞兒童疫苗則於27日至30日進入校園施打，私立幼兒園的5歲幼兒同步開放至合約醫療院所施打。

屏縣衛生局表示，中央已宣布兒童接種第2劑疫苗間隔縮為4至8周，縣內首批於5月2日接種莫德納疫苗的兒童，符合施打第2劑資格者，將在15日上午國小畢業典禮後，於下午開打，依序施打到17日，如無法全部施打完畢，則預留18日上午時間入校施打。

此外，5至11歲輝瑞兒童疫苗第二劑則訂27日至30日進入校園施打，共計2萬400名孩童符合資格，至於滿5歲仍就讀私立幼兒園的幼童同步縣內合約醫療院所施打，縣府力拚暑假前完成全縣兒童疫苗第二劑施打，讓孩童及家長安心。

針對成人第四劑疫苗接種，衛生局表示，65歲以上長輩第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑疫苗，民眾可至合約醫療院所選擇接種半劑的莫德納、BNT、高端，且為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前不論施打1、2、3、4劑均可領取500元禮券，以及2劑快篩試劑。

為提升疫苗涵蓋率，縣府每周末於屏東火車站開設莫德納疫苗速打站，仍將持續進行，時間為上午8時30分至11時30分，且不論1、2、3、4劑皆可施打，無須預約，隨到隨打。

至於長照機構方面，衛生局指出，因機構長輩1月接種追加劑，6月才符合接種資格，為維護長者及高風險族群的安全，將於6月15日安排醫療院所進入住宿型長照及老人福利機構為長輩及工作人員施打疫苗，除減少長輩外出染疫風險外，更能提升自我免疫保護力。