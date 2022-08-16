嘉義大學校長林翰謙今天到市議會嘉大設醫學院的優勢，府會樂觀其成。（廖素慧攝）

嘉義大學校長林翰謙今天到市議會爭取議員們支持設立醫學院。（廖素慧攝）

嘉義大學爭取設醫學院，積極走訪嘉義縣市政府、醫療機構尋求連署支持，校長林翰謙16日到市議會專題報告，提出嘉大設醫學院的優勢，也坦言醫學人才培育有管控、經費、附屬醫院是困難的門檻，但有信心克服，預計新學期成立籌備小組。

林翰謙指出，籌設醫學院非常困難，因為在目前國家對醫學人才培育有人數管控，還有國內現有很多醫學院，要如何凸顯嘉大與眾不同的專業背景及特色，以及經費、附屬醫院等都是大門檻，但嘉大也有自身的優勢，加上縣市政府、議會及各界鄉親的支持，會持續努力推動。

林翰謙簡報指出，彰投雲嘉地區醫療機構多，卻缺乏醫學院來培育醫療人才，嘉義大學有交通樞紐的地理優勢，且在嘉義縣市有4個校區，選址有利，嘉大教學及研究量能充沛，全校約30％科系與醫療相關，中草藥暨微生物利用研發中心與醫療息息相關，還有人工智慧研發量能也大，這些條件都可培育全人醫學人才。

嘉大主祕林芸薇也說，林校長率團隊拜訪嘉義縣市及雲林醫療機構，已與嘉基醫院、嘉義長庚醫院簽署合作意向書，預計17日與部立嘉義醫院簽署，目前也獲得約600份連署書支持，且林校長指派副校長陳瑞祥負責組織籌備小組，預定新學期成立醫學院籌備小組。

市府教育處表示，2019年10月黃敏惠市長代表市府與嘉義大學簽署合作協定（MOU），內容已明訂有6面向、5方式整合區域資源，帶動城市發展，市府與嘉大就是長期合作的關係，樂見嘉大設立醫學院。