「林園區養殖漁產品行銷發表會」今(16)日於晶頂101餐廳舉辦，市長陳其邁化身賣魚郎，大力推銷石斑魚，他表示，一直以來，中央與地方政府合作出資，輔導業者建立冷鏈系統及小包裝技術，同時也全力擴展多元國內外市場，讓漁民在市場分散下能獲得更多保障。也感謝立法委員林岱樺努力爭取地方預算，用心照顧養殖發展協會的漁民，以及市議員韓賜村、邱俊憲、黃香菽等都到現場關心地方漁民。

陳其邁說明，市府全力輔導漁民，擴展更多海外市場與國內通路，讓養殖業者有更多元出路，在海外市場部分，除了美國、澳洲之外，重點區域放在東南亞、中東國家等穆斯林市場，協助業者取得清真認證，且配合農委會在各種國際會展及更多國際通路來開拓海外市場。

此外，在擴展國內通路部分，市府與水產養殖發展協會、農委會一起努力打通各種不同通路，包括餐廳、大賣場及生鮮漁貨市場等通路，觀光局則協調業者與大型餐飲公司、餐廳，希望能將從產地到餐桌的串聯過程更加精進，陳其邁也感謝農委會協助輔導業者建立11處冷鏈系統，以及小包裝分裝切片技術，讓消費者方便料理，總預算約有1.5億元，其中市府出資6,700萬元。

陳其邁指出，在產地品質控制，尤其近幾年漁產品質都沒有任何問題，包括在重金屬、動物用藥殘留的檢驗都及格，安全無虞，盼國內民眾能多採購高雄品質最好的石斑魚漁貨來幫助漁民，也與電商平台合作，去年漁產銷售還不錯，今年持續來協助漁民，他也提及，今年因氣候因素，石斑魚價格還不錯，市府會密切監控石斑魚產地價格。

海洋局表示，市府鼎力與各養殖團體合作，積極協助拓展過內外銷售管道，行銷優質在地水產品，同時落實水產品安全衛生管理，每年針對養殖水產飼料及未上市水產品進行抽驗，並推廣智慧生態養殖，建構優良養殖環境，產出優質水產品給廣大消費者，為民眾食魚安全把關。活動現場安排多家在地廠商展示水產品，並由獲得金帽獎4位主廚料理在地石斑，示範簡單易學的家常海味料理，透過水產品從產地到餐桌的串聯，讓小家庭也能用最實惠的價格享用到在地鮮魚食材。(記者 賴奕熏/高雄報導)