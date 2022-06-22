為期4天的台北國際食品展今（22）日於南港展覽館二館熱鬧展開，前3日供專業買家洽談，週六（25日）開放民眾購票入場。高雄市政府今年「海陸聯手」推廣高雄農漁特產品，農業局局長張清榮帶領轄內農民團體及農企業以「高雄物產館」參展，並與行政院農業委員會農糧署姚志旺副署長一同介紹最國際化、最新潮的高雄農特產；此外，高雄市政府海洋局局長張漢雄和漁業署王正芳副署長則帶來外銷等級的石斑魚，讓現場民眾看到高雄包山包海的農漁特產品。

高雄市政府農業局每年精選最創新、最優質的農畜產品參加台北國際食品展，今年芳境果菜運銷合作社帶來以天然愛玉籽、玉荷包調配的玉荷包愛玉飲；蜂巢式生物科技公司帶來網路討論熱度極高，有助於增強保護力、滋潤喉嚨的蜂膠噴劑；寶島春上香帶來主婦料理救星—春乃料理酒，小小一瓶卻蘊涵2公斤玉荷包果肉的甜蜜滋味；元榆牧場嚴選自然放牧超過16週、無抗生素/無藥殘的熟齡黑羽母土雞；得樂之家帶來榮獲2022年銀髮友善食品台灣紅藜熟脆片；還有法國麵包冠軍及日本冠軍咖啡職人指定合作，獲紅點設計獎肯定的文誠蜂蜜，找好料的老饕千萬別錯過！

台北國際食品展為全台最專業的食品展覽，高雄市政府農業局局長張清榮表示除了優質的高雄農特產品，今年還在展場發送限量版「農業精靈高通通仙貝」及「農業精靈高通通曼陀珠」，幸運的民眾還可以拿到「高雄首選電商平台折扣碼」及可當場折抵消費的優惠折扣券，邀請喜愛優質、在地農特產的消費者把握難得的機會，來「高雄物產館」參觀選購或上「高雄首選電商平台」網站訂購，享用產地直送的好滋味。