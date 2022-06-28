御宿旅館集團搶搭國旅補助每房每晚最高1300元，霸氣推出史上最優惠的「最低0元」入住方案。（柯宗緯攝）

御宿旅館集團搶搭國旅補助每房每晚最高1300元，霸氣推出史上最優惠的「最低0元」入住方案。（柯宗緯攝）

御宿旅館集團搶搭國旅補助每房每晚最高1300元，霸氣推出史上最優惠的「最低0元」入住方案。（柯宗緯翻攝）

交通部觀光局祭出「國旅振興計畫」7月15日將上路，御宿旅館集團搶搭國旅補助每房每晚最高1300元，霸氣推出史上最優惠的「最低0元」入住方案，7月15日至12月15日，限平日（週日至週四）入住，近來詢問度熱絡，也帶動客人回流。另外，也將在逆勢搶市，新品牌「御宿行旅」雄中館將在9月盛大開幕。

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿集團總裁劉坤福指出，近來隨著疫情趨緩，訂房相較於6月初有回溫趨勢，大約成長2、3成，暑假也陸續接訂單，再加上7月2日金曲獎加持，訂房狀況不俗。

針對「國旅振興計畫」即將上路，劉坤福表示，將推出最低「0元入住」方案，使用期限從7月15日至12月15日，限平日（週日至週四）入住，客人只要提供相關資料，館方就會代為向交通部觀光局申請補助，希望趁這波優惠促銷，吸引客人回流。

劉坤福提到，近日更將開立全新品牌「御宿行旅」雄中館，就在雄中附近，交通相當便利，風格走年輕化，雖然近期缺工、缺料，萬物齊漲，但仍看好市場，因此斥資上億元打造，預計9月份開幕。

御宿提醒，該0元入住方案，限官網、各分館電話訂房，訂房請至官網：www.royal-group.com.tw 或各分館電話預訂，活動優惠僅限御宿商旅、御宿汽車旅館、麗池汽車旅館（ 防疫旅館、米堤汽車旅館除外）。