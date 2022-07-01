主打「最懂你的亞洲訂房網」的AsiaYo近年深耕台灣特色旅宿，發展出市場獨特的分眾主題玩法而受青睞，近期隨著疫情回穩，AsiaYo再新推出「飯店品牌日」限時搶購活動，精選AsiaYo會員票選台灣前50大最想入住的飯店，分類為小資商務、網美世界、親子同樂、星級奢華4大主題，每週二限時於官網公布折扣碼，憑折扣碼便可在飯店優惠的住宿價格外再享12%折扣。

礁溪葛瑪蘭風呂會館 擁有日式獨立溫泉泡湯池。（AsiaYo提供）

「飯店品牌日」精選50間飯店，將其分為4大主題。「小資商務」全數皆符合14天前免費取消政策，每晚單價均在3000元內無痛入住飯店，像是位於礁溪的葛瑪蘭風呂會館每晚2973元起，台中葉綠宿．川閱每晚1120元起；「網美世界」則集結全台最美飯店，像是板橋傑仕堡有氧酒店每晚1971元起，高雄圓山大飯店每晚2993元起。

「親子同樂」提供全台具備兒童設施的親子飯店專區，讓孩子安心放電，父母愜意放鬆的世外桃源，台南夏都城旅安平館每晚2808元起，台中紅點文旅每晚1824元起；「星級奢華」則精選4星以上飯店，體驗高級服務與環境設施，像是墾丁夏都沙灘酒店每晚9627元起，花蓮秧悦美地度假酒店每晚7700元起。

花蓮秧悦美地度假酒店。（AsiaYo提供）

上述4大主題的所有飯店均在AsiaYo平台中享有超值價格，若使用每週二限時折扣碼便可再享12%折扣；AsiaYo更加碼推出了「買國內送國外」的優惠活動，即日起至7月26日前，每週二使用「AsiaYo 飯店品牌日」專屬折扣碼完成訂房，即可獲得 AsiaYo日韓訂房金500元，可任選平台中日韓房源做使用，使用期限可到2023年底，能划算地提前規劃明年海外旅遊行程。