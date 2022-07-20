嘉大前校長邱義源發表「花生蘆烯醇」的研究成果。（廖素慧攝）

嘉義大學前校長邱義源持續研究花生逾40年，退而不休，與團隊連續發表2篇研究成果，並首次在國際知名期刊公開定義「花生蘆烯醇（resverachidins）」這一新詞彙，及實驗證實花生蘆烯醇有利於抑制攝護腺腫大，可萃取作為保健食品促進樂齡族樂活。

5年前邱義源率研究團隊發現活性花生芽粉中白藜蘆醇及其生物活性更強之家族成分arachidin-1（又稱花生素1號），4年前退休後他繼續做研究，至今研究花生逾40年，今年連續發表2篇重要研究成果。

邱義源表示，第1篇由嘉大師生與美國北卡羅納州立大學、伊利諾大學學者共同發表於食品科學與技術國際學術期刊（Journal of Food Science and Technology），公開定義「花生蘆烯醇（resverachidins）」是組合白藜蘆醇衍生物（resveratrols）與花生烯醇類（arachidins）的多酚化合物大家族，經實驗結果，活性花生芽粉可作為機能性食品添加原料調配膳食補充保健食品。

邱義源表示，第2篇是探究花生烯醇類（arachidins）抑制機制，經實驗證實活性花生芽粉中花生蘆烯醇多酚化合物，具有調節荷爾蒙的功能，進而有舒緩或抑制攝護腺腫大的可能性，這項研究成果發表刊登於機能食品期刊（Journal of Functional Foods）。

邱義源說，不論男性或女性，常因更年期的荷爾蒙變動大而影響健康，也是高血糖、高血脂及高血壓的好發期，長期研究花生蘆烯醇相關成果，包括抗氧化、去除自由基、抗發炎、抗醣化、抗癌細胞轉移、走自嗜路徑毒殺癌細胞、植物雌激素調控功能、抑制攝護腺腫大及延長壽命等，均與花生蘆烯醇具有荷爾蒙調節功能有關。