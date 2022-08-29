報稅忙季後，近期許多台商開始接獲中國大陸稅局的風險提示，資誠聯合會計師事務所指出，近期有台商客戶收到稅務人員口頭告知、短信通知、電話或電子稅務局提示，台商處理這些稅務議題需格外留意。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，中國大陸稅務機關運用金稅四期的系統勾稽，常會有許多風險提示，需要台商進一步解釋原因。過往台商回覆後可能就沒有後續的調查，可是這波的稅務檢查若處理不當，除了需自查補稅，還可能被稽查局立案調查。

徐丞毅指出，一般中國大陸稅務機關會依據行業類型、規模、交易、會計科目性質、稅負率、風險等級篩選選案對象、此外還有交易鏈上下游的稅務機關委託協查、風控部門系統自動推送、以及匿名舉報等不同的來源。

若台商針對疑點自查，提交佐證資料後補繳短漏稅額外，僅會就應繳納稅款期限屆滿之次日起至實際繳納稅款之日止，按日加徵萬分之5的滯納金。徐丞毅補充，有些法定情況如稅務機關責任所致、應扣未扣稅款等是可以不加收滯納金；而也有少數特殊情況協商後不繳納滯納金，則稅務機關會將該筆稅款作為無申報臨時徵收，系統錄入在當期而不會自動計算滯納金。

無論如何，企業自查補報的行為並無法保證未來不會有稅務風險，或被稅務機關立案調查。若台灣總部的財稅管控較分權，當地暫時性地緩解危機，是否意味未來更大的查稅風暴真的不得而知。

徐丞毅建議，台商企業總部首先應即時掌握當地狀況，沙盤推演初次回覆後稅務檢查的風向與心理預期。例如，掌握該稅務人員對此項工作檢查任務的工作量、查核態度，盡可能減輕其查核工作量與壓力。

其次，台商應定期自我檢查，預先瞭解自身可能稅務風險點。例如，結帳後測試開立發票時點是否正確、盤查進項稅額組成比例、測算分析重要稅務指標等。透過橫向與縱向的比較增值稅稅負率、總稅負率、銷貨收入與成本變動率等指標，提前改善稅負過低狀況。最後則是在應對過程中，評估最大與最低曝險值，盡可能引導到較為有利的解釋空間。