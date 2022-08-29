大陸上半年疫情反復，「院線一哥」萬達電影的日子也不好過。根據最新公布的半年報，2022年上半年，實現營業收入人民幣（下同）49.38億元，較上年同期下降29.79％，淨虧損5.81億元。經營活動現金流量淨額11.09億元，年減55.65％。

界面新聞報導，萬達影業表示，上半年受疫情影響，旗下影院最多時約410家同時停業，占公司國內影院數量的51％，平均單店停業約42天，且影院分佈較多的一、二線城市受影響更為嚴重，導致公司票房收入下滑較大。

萬達電影的主要業務為院線電影放映、銷售賣品、發佈廣告、電影製作及發行等。其中，觀影收入占營收近60.31％，這方面，萬達電影表示，上半年累計市場佔有率為16.5％，較上年同期提高1.5個百分點，其中春節檔市占率達14.6％，創檔期份額歷史新高。

不過，市占率提高似乎只是「虛假的繁榮」。佔據營收大頭的觀影業務，上半年毛利率為-7.51％，為所有業務中最低的毛利率，這意味著，市占率的提高或許也給萬達電影帶來更大的成本壓力。