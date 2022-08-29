基隆市長林右昌表示，相信未來基隆市在蔡適應的帶領下，可以繼續進步、更加發光發熱。（陳彩玲攝）

九合一選舉29日起受理登記，民進黨基隆市長參選人蔡適應與13名同黨市議員參選人搶頭香，於下午1時30分前往選委會聯合登記，並提出「適大主軸」政見，市長林右昌也到場支持。

蔡適應在林右昌和13名黨籍議員參選人陪同下，前往選委會登記。他致詞時表示，會選在下午1時30分登記，是因為「1＋3=4」，也就是蔡適應的「適」，代表他的決心，「13」則代表13名基隆市議員參選人，期盼以這股氣勢讓13席議員全壘打，自己也有信心持續為市民守住基隆前途和發展。

蔡適應說，他和13位市議員參選人準備已久，在登記首日搶頭香，表達決心和信心，也向選委會提出4大主軸政見，包括市港再生2.0、東台北共同生活圈「基隆捷運」、大基隆歷史場景2.0、基隆海洋國家門戶計畫，延續林右昌的擘畫，務實的改變基隆，並強調自己不會好高騖遠、亂開支票，和基隆隊會恪守財政紀律。

林右昌也到場打氣說道，這8年基隆快速進步，讓過去瀕臨破產的市政，重新回到全國前段班，這些成果市民都看得見，喊話絕對不可以走回頭路；他指出，蔡適應這陣子提出基隆4大政見、原民政策三箭等，都是扎扎實實的政策，也是延續他對基隆的擘畫，相信未來基隆市在蔡適應的帶領下，可以繼續進步、更加發光發熱。

九合一選舉登記首日，蔡適應搶頭香登記市長選舉，另3名有意角逐參選人則有不同規畫，無黨籍黃希賢、時代力量陳薇仲預計8月31日；國民黨謝國樑則計畫於9月1日前往選委會登記。