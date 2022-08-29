精密齒輪大廠鈞興-KY自4月起，大陸珠海廠第二季出貨受大陸疫情封控影響而下滑，上半年認列匯兌收益0.64億元挹注，本期淨利攀升至2.1億元，改寫同期新高，囿於去年第四季辦5千張現金增資案，膨脹股本，EPS由去年同期4.34元降至3.98元，創同期次高。

鈞興29日董事會承認第二季財報，第二季大陸珠海廠生產及出貨都受大陸防疫封控影響，使得第二季合併營收滑落至5.76億元、營業利益0.68億元、憑藉匯兌收益的挹注，本期淨利1.27億元、EPS從去年同期1.65元增加至2.41元。

鈞興上半年合併營收12.45億元，年減9.11％，嚴格管控各項費用，又有新台幣兌美元匯率貶值，認列匯兌收益0.64億元挹注、稅後淨利回升至2.1億元，改寫同期新高，年增1.75％。鈞興去年第四季辦理現金增資案，股本膨脹，上半年EPS由去年同期4.34元降至3.98元。

鈞興強調，鈞興上半年整體出貨表現受中國疫情封控干擾，但鈞興集團優化產品銷售組合、提升越南新廠稼動率、管控原料採購及各項費用，2022年上半年整體毛利率、營業利益率分別為30.76％、12.99％水準。

鈞興指出，短期電動工具、園林工具等主要客戶持續調整庫存調整，整體下單力道放緩，鈞興密切掌握客戶業務動態，並積極拓展新客戶業務合作契機，同步推動工業機器人應用之齒輪、諧波減速器產品銷售，提升對於整體營運貢獻，鈞興會持續提升越南廠產能稼動率、提升未來營運動能。