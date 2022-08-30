由大宇資訊(6111)研發，改編電影《女鬼橋》恐怖類遊戲《女鬼橋 開魂路》8/25在Steam平台上市，遊戲一推出引起高度討論，全球玩家紛紛湧入下載，遊戲在短短12小時內，從數千款遊戲中脫穎而出，一舉衝上Steam暢銷商品排行榜第二名，並登上話題新品第一名。

這是大宇資訊首次製作恐怖遊戲，早在《女鬼橋 開魂路》上市前就受到眾多玩家關注，在Steam上更累積數萬筆的「願望清單」，可見各界對遊戲的期待程度。

遊戲以知名校園恐怖傳說為背景，6名大學生為了舉辦迎親試膽大會，挑戰校園禁忌，玩家可以輪流操控六名主角，以第一人稱視角進行探險，不只躲避鬼怪襲擊，加入解謎遊戲，蒐集線索才能找出真相，在恐怖氛圍堆疊，環境音效成功製造出夜間校園詭譎，增添身歷其境感。

大宇資訊發揮電影《女鬼橋》IP價值，在《女鬼橋 開魂路》遊戲中，塑造出六名主角截然不同的鮮明角色特性，更找來專業配音員共同演繹，賦予台灣原創電影改編的遊戲新生命。另外，大宇資訊預計到今年底前還會有4款遊戲陸續發行，以多元的遊戲類型，布局全球遊戲產業。