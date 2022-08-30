基隆市成功國小準備新落成的兒童遊戲場「法國號溜滑梯」歡迎新生入學、加入大家庭。（市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

今天是國小111學年度開學日，基隆市成功國小準備新落成的兒童遊戲場「法國號溜滑梯」歡迎新生入學、加入大家庭。

成功國小校長陳怡君表示，本校是全市唯一設有音樂藝才專班的學校，這次在基隆市政府教育處、議員童子瑋支持下，打造具有音樂特色的兒童遊戲場，其中鮮黃色的「法國號溜滑梯」十分吸睛，今天為迎接國小新鮮人，也將活動選在此舉行。

陳怡君指出，有些孩子膽子比較小，由家長陪伴一起溜，為親子之間留下美好回憶；此外，除幼兒園的孩子可以進入遊樂場外，學校也有安排英語、防災等闖關活動，希望日後能快樂學習。