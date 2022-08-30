侯友宜親切問候小一新生。（王揚傑攝）

侯友宜視察學生動線。（王揚傑攝）

侯友宜檢視防疫物資。（王揚傑攝）

新北市警察局啟動護童專案，保護學童上下學安全。（王揚傑攝）

高中以下學校今（30）日開學，因應BA.5疫情升溫及防疫新制將於9月12日起實施，新北市長侯友宜一早就到光復國小視察校園防疫及學童上學情形，侯友宜表示，在開學前我們已做好應變的準備及多次演練，新制的規定學校都已非常熟悉，面對疫情上升，除了遵照中央指示外，教育局和學校隨時有自主應變機制，並落實3級防護及健康5原則，我們會全力保護校園、學童的安全，做到滴水不漏。

侯友宜上午7時30分抵達光復國小，牽著小朋友的手一起過馬路走進校園，新北市警察局也啟動「護童專案」，動員16個警分局、婦幼警察隊等523名警、民力，針對新北市196所國小上、下學時段，加強校園周邊交通疏導，確保學童上下學安全。

侯友宜在校門口親切問候第一天上學的一年級新生，隨後逐一檢視學生動線、量測體溫、個人與環境消毒及防疫物資存量等各項防疫措施，並觀看六年級同學用雙語向全校廣播宣導防疫觀念，同學邀請侯友宜加入，侯也欣然配合演出。

侯友宜表示，開學之前我們已做好應變的準備，各項準備工作都事先確認，尤其快篩試劑要求每個學校的存量要達到100％以上，更要求學校做好相關演練，有狀況能夠立即有效處理。至於中央9月12日以後的規定，學校都已經非常熟悉，面對疫情上升，除了遵照中央的指示外，教育局有應變中心協調機制，學校會隨時自主應變，我們會全力保護校園、學童的安全，做到滴水不漏，讓孩子們能夠安心、安全的上學。

教育局表示，市府全力支持學校防疫物資、防疫措施及防疫應變三大面向，目前各校戰備快篩試劑存量100％，會持續掌握學校儲備量，並隨時補給供應。此外，基於開學防疫從嚴，學校午餐採最高標準使用隔板，並請學校持續宣導3級防護（在家量、到校量、隨時關心學生健康）、健康5原則（量體溫、勤洗手、正確戴口罩、教室通風、生病不到校）、維持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺），同時鼓勵師生疫苗完整接種，也呼籲如身體出現疑似或不適症狀，可自行快篩檢測，落實生病不到校。