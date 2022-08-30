小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。9月起重量級減資登場，台股最具指標的長榮（每股退還現金股款6元）近日股價跌不休，舊股9月7日停止交易。統一投顧董事長黎方國及萬寶投顧董事長朱成志一致認為，要不要參與現金減資要看個別公司的產業發展趨勢，若未來產業發展趨勢看好，且公司基本面優，透過現金減資可以讓籌碼更集中，則有機會填息，且中長線股價看多；反之，則以保守看待，如貨櫃航運及面板股產業趨勢都偏保守。

【1】重量級減資來了!投資人兩面向停看聽

重量級現金減資將從9月起密集登場，台股在8月倒數第三個交易日摜破萬五，最具指標的長榮（每股退還現金股款6元）近日股價跌不休，舊股9月7日停止交易，另面板雙虎友達及群創（各2元及0.95元）也將於9月底登場，投資人到底要不要參與現金減資，投資專家給出答案。

【2】FED鷹派升息 國安基金打持久戰

美國聯準會主席鮑爾的「鷹派升息說」29日重創台股。業界人士指出，29日盤中的確看到國安基金進場護盤台股的身影，其中在台積電有較為顯著的買盤，不過由於美國聯準會加重升息力道抗通膨，現在恐怕只是「開始」，接下來護市會是「持久戰」。

【3】史上最慘！金控上半年提列8,278億元投資損失

金管會29日公布，到6月底金控集團國內外投資曝險共新台幣34.91兆元，已提列評價或損失近8,278億元，創史上新高數字，且第二季單季增加損失8,733億元，亦是史上最慘的一季。

【4】109.48 美元指數再創20年新高

受聯準會（Fed）主席鮑爾聲稱將長時間維持利率在高水位的言論後，美元多頭氣燄更為高張，周一美元指數攀抵20年高點，歐元兌美元繼續跌落平價以下、日韓匯率也雙雙貶至波段低點。

【5】IEA：俄國恐難以維持石油產量

國際能源總署（IEA）29日指出，自俄烏交戰以來，俄羅斯的石油產出超出預期，不過西方制裁將開始發揮影響力，俄國將難以維持產量。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）表示，在缺乏西方企業、技術供應商，和服務業者的情況下，俄國將更難維持石油產量，且IEA成員國在必要下可釋出更多戰略儲油。俄國國內市場的石油需求至今仍維持穩健，且俄國對非歐盟買家提出高額折扣。