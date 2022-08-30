摩根大通出具報告指出，蘋果Mac供應鏈已經恢復正常，各地區交貨前置時間（lead time）已經縮短為一周或更短。

所謂的lead time指的是採購方下單到成品完成準備出貨的時間。

報告中指出，現在蘋果的客戶拿到新Mac電腦平均需要等待約5天，而在6月份的等待時間約為15天。

現在北美的等待時間稍為長一些，收到一部新Mac電腦大約需要8天，但也比6月份平均需等待18天縮短許多。

根據蘋果在7月底發布的第三財季（截至6月25日）財報，其Mac電腦營收年減10%，為73.8億美元，不及市場預估的87億美元。當時蘋果執行長庫克表示，除了受到美元走強影響之外，供應鏈緊缺也是Mac電腦營收的主要原因之一。這表示，蘋果無法生產足夠的電腦滿足需求。

今年4月蘋果即已警告零組件短缺對公司整體營收的影響估將達到40億～80億美元。蘋果網站顯示許多Mac機型上季的發貨時間延長。庫克在7月底表示，零組件短缺造成的衝擊最終不到40億美元。

蘋果在6月發布新款MacBook Air筆電，並於7月開始出貨。MacBook Air是蘋果最暢銷的電腦。