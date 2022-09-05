電子業景氣愈趨黯淡，晶技8月營收下滑至11.05億元，比7月「滑一跤」、月減6.3％，更比去年同期少了18.06％，累積前8月營收為90.15億元，年減12.58％。法人預期8月營收已是谷底，9月營收或有機會小有起色。

筆電砍單一波接著一波，Android陣營智慧型手機下半年旺季也已經泡湯，目前只有蘋果獨撐，而且蘋果已經為了新款iPhone開始拉貨，然而筆電、智慧型手機需求過於低迷，甚至上半年還好不容易不再缺料而加緊出貨的網通產品，8月需求也開始出現疲態，光靠蘋果一個大客戶無法撐住晶技8月營收，導致晶技8月營收「滑一跤」、至11.05億元，月減6.3％。

去年同期全球籠罩在半導體零組件缺貨中，中國智慧型手機需求還在、業者都積極拉貨，訂單前置期即使近一年也照下單不誤，筆電出貨正處於高檔，晶技的房地產收入也比今年高出不少，都是晶技8月營收年減幅度達18.06％的主因。

雖然9月消費性電子需求很難有明顯起色，不過法人預期晶技8月營收已經是谷底，9月要比8月更差不容易，如果客戶有急單，9月營收不排除有機會比8月小幅上揚。